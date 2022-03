Come racconta il Corriere dello Sport in edicola, è certamente più complicata di altre la questione riferita a Federico Bernardeschi, dopo il cambio di agente (da Mino Raiola a Federico Pastorello) non è ancora entrata nel vivo la trattativa, ma la Juve ha sempre messo in chiaro la volontà di rivedere al ribasso anche il suo ingaggio: l'offerta sarà compresa tra i 2,5 e i 3 milioni netti bonus inclusi. Bernardeschi al momento guadagan 4 milioni.