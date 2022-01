La Sampdoria nei giorni scorsi si era fatta avanti con la Juve per chiedere il prestito del giovane talento argentino Soule. Secondo quanto appreso, il club bianconero non intendere lasciar partire il ragazzo in questa stagione. Lo riporta Calciomercato.com. Il giocatore chiuderà dunque la stagione aggregato alla prima squadra - è lui numericamente il sostituto di Federico Chiesa - e proseguirà la sua avventura con l'Under 23.