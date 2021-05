La doppietta salva-Juventus ha riportato felicità sul sorriso di Cristiano Ronaldo, esploso in un’esultanza di gioia collettiva sul secondo gol contro l’Udinese. Il futuro resta un rebus, tra la regia di Jorge Mendes e una qualificazione alla prossima Champions League tutta da conquistare. In ogni caso, stando a quanto riporta Sportmediaset, Ronaldo vorrebbe continuare ad onorare il proprio contratto con i bianconeri, in scadenza nel 2022, per poi tornare in patria allo Sporting Lisbona.