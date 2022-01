In queste ore sta diventando determinante il lavoro di Jorge Mendes per sbloccare il caso Ramsey: il Wolverhampton prova a convincere il gallese, la Juventus ha ovviamente già dato il via libera per la cessione, dalla quale pretenderebbe solo un indennizzo simbolico. Situazione caldissima: potrebbe sbloccare anche l'affare Nandez, nonché liberare un peso non indifferente sul monte ingaggi. Il giocatore sembra intenzionato ad accettare.