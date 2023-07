Al momentoPogba, che ieri ha sostenuto le visite al J Medical, non prende in considerazione la possibilità di lasciare la Juventus, si vede ancora con la maglia bianconera, alla quale è legato e che sente la necessità di onorare, soprattutto dopo un'annata deludente, pesantemente condizionata dagli infortuni, chiusa con 161 minuti in campo, in 10 presenze. Ma tutti quei soldi lo stanno facendo vacillare.