Come anticipato da Calciomercato.com, l'intesa sia economica che progettuale con Leandroc'è e c'è da tempo. Non solo Paredes è ora una prima scelta per la Juve, soprattutto la Juve è la prima scelta per Paredes una volta preso atto della decisione del Psg di inserirlo nella lunga lista dei sacrificabili. D'altronde è il suo uno dei reparti che sta assistendo a un'autentica rivoluzione.