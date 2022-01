Federico Chiesa dovrebbe partire dalla panchina nella sfida dell'Olimpico contro la Roma. Allegri vuole dare un po' di riposo al giocatore che ha deciso, seppur per il pareggio, la partita contro il Napoli: Chiesa arrivava da un periodo comunque lungo d'assenza, oltre un mese, e ha disputato quasi 80 minuti, spingendo al massimo. Nell'ottica di averlo al top in Supercoppa, Chiesa può dunque farsi da parte o essere una pedina importante a partita in corso.