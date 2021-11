Gioca Giorgio. E a fare panchina non sarà Matthijs de Ligt come inizialmente previsto, bensì sarà Leonardo Bonucci. Un turno di riposo per il numero 19, che recupererà energie preziose in vista della sfida con il Genoa. Lo stesso Allegri aveva dato un indizio in conferenza stampa: "Rientra. C'è bisogno di tutto. C'è bisogna dell'esperienza di Chiellini e della freschezza dei ragazzi che sono con noi".