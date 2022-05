Le parole con cui domenica sera si è espresso sul suo profilo Instagram sembravano tanto avere il sapore dell'addio. Effettivamente, il futuro di Merihsembra lontano dall'. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, il club bergamasco riscatterà il difensore turco dalla, ma non per trattenerlo a Bergamo: per lui la cessione è sempre più vicina, forse con destinazione Premier League, campionato dal quale i nerazzurri potrebbero anche mettere a segno una discreta plusvalenza.