Come racconta Tuttosport, Adriennon lascia a gennaio quella che l’altro ieri ha definito "casa". Intanto perché la Juventus sta trattando con la madre agente Veronique per rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno. Poi perché, anche in caso di mancato accordo, anticipare l’addio a gennaio probabilmente non converrebbe a nessuno. Il francese si trova benissimo alla Juve, tanto da aver rifiutato l’offerta del Manchester United ad agosto.