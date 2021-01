La vicenda di Juan Cuadrado ha dell'incredibile. Dalla negatività del secondo tampone, al viaggio in direzione Reggio Emilia ad una super prestazione contro il Napoli in Supercoppa. L'esterno colombiano, nonostante un'assenza di quasi un mese dai campi, ha giocato una partita di altissimo livello e ha contribuito fortemente ad alzare il primo trofeo della stagione. Nel post partita, il colombiano si è scatenato danzando insieme ai compagni di squadra, come si vede dal video condiviso sui social della Juventus.