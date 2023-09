"Nonostante una repressione che non ha eguali in Italia, nonostante restrizioni che rappresentano l'incostituzionalità visto che ovunque è permesso ciò che a noi è negato. Con la Lazio ci saremo tutti, ai nostri posti e speriamo che tutti i presenti, indipendentemente dal settore, possano lasciare il telefonino in tasca a tornino a casa con le corde vocali esauste", questa una delle parti del comunicato attraverso il quale la Curva Sud annuncia il ritorno all'Allianz Stadium. Di seguito il lungo messaggio degli ultras bianconeri.