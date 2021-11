Lapunge Maurizioe Mario... approva. Non è sfuggito ai tifosi bianconeri il "like" dell'ex attaccante bianconero - fresco di un nuovo incarico con lo staff tecnico della sua Nazionale - a unrealizzato sabato nel settore ospiti dello Stadio Olimpico durante il match tra, in cui i sostenitori della Vecchia Signora si scatenano al grido. Il filmato, pubblicato su Instagram, deve essere piaciuto particolarmente al croato, che non ha mai trovato il feeling con l'attuale tecnico dei biancocelesti, tanto da finire fuori rosa per poi lasciare Torino per trasferirsi in Qatar. E ora, con un semplice "like", ​Mandzukic torna a far esaltare i bianconeri...