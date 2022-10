Come racconta Tuttosport, c’è attesa per capire che Juve scenderà in campo, se affamata e determinata come quella che ha matato il Toro, per esempio: unitissima e corpo unico come quel cerchio magico a metà campo degli undici bianconeri prima del fischio inizioL’ultima volta l’ha fatto “strano” il Conte Max, proponendo infatti in campionato per la prima volta il 3-5-2, mai utilizzato prima se non in Champions League.