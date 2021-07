Ritmi serrati. Altro che primi e blandi giorni di scuola. Come raccontain edicola, i giocatori stanno lavorando duramente per tornare subito in forma: Max Allegri sta dirigendo allenamenti sempre più duri e fisicamente probanti.Primi effetti della cura Allegri, almeno dal punto di vista fisico. La Juve si allena da giovedì e il gruppo, ristretto, sta giocando sull'intensità della prestazione. I ritmi sono più alti rispetto all'inizio di Pirlo e in questo 2021 si torna al passato: del resto, l'ha detto il tecnico dal primo minuto.