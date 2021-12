L'ex difensore della, Pietro, non ha risparmiato critiche alla squadra didopo il pareggio flop con il Venezia. Il campione del mondo del 1982 ha attaccato non solo il reparto offensivo e quello di centrocampo, ma anche il portiere, puntando il dito contro"L'attacco ha delle difficoltà a fare gol - ha detto Vierchowood -, il centrocampo fa poco filtro e. Secondo me è una squadra che ha perso l'identità e non è più consapevole della propria forza", ha concluso l'ex difensore ai microfoni di RaiSport.