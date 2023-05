Quando si corre una maratona,. Freschezza e lucidità, motivazioni, fino a che l’acido lattico comincia ad accumularsi fino a sfociare in crampi e annebbiare la mente. L’importante, in quel caso, è non lasciarsi prendere dal panico, mantenere l’equilibrio, superare il momento e andare avanti, anche se acciaccati.Sì, la crisi di aprile è definitivamente alle spalle. La squadra bianconera sembra più pimpante, più capace di rendersi pericolosa in avanti, magari meno solida dietro, ma comunque viva., di una sorta di ammutinamento contro Allegri. Se crepe ci sono state, la squadra è stata abile a tenere i pezzi incollati insieme, evitare che si vanificasse quanto fatto nel momento in cui la tempesta infuriava sopra i cieli della Continassa.. Oggi, da sottolineare c’è la prestazione di, alla prima da titolare in Serie A. La prima da titolare in Serie A, al 7 di maggio, mentre Kostic colleziona ore di straordinario.Al di là delle valutazioni, però, c’è da sottolineare una cosa: l’evoluzione dell’esterno inglese classe 2003.. La continuità, quella che sembrava mancargli anche in Primavera e Next Gen, finalmente sembra essere arrivata. Frutto di un’altra delle grandi qualità del ragazzo:, quella raccontata da tutti gli allenatori che l’hanno avuto tra i loro ranghi.. Pochi, però i dubbi: la Juventus deve continuare a puntare sui giovani. Ripartire da Iling e i suoi “fratelli” una necessità.