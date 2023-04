Quasi mille minuti senza un gol su azione. I numeri di Dusanfanno impressione, specialmente se si considerano le sue qualità. Così, la Juventus si interroga sui motivi di tale rendimento e sulla fatica quando indossa la maglia bianconera. Questo sistema di gioco lo penalizza e nessuno in società vuole depauperare un enorme investimento. Vlahovic si allena con intensità e gode di una buona condizione atletica, ma in campo i risultati non cambiano. E nel suo entourage c'è un po' di frustrazione per una stagione brutta, con parte della critica che lo ha messo nel mirino. E potrebbe lasciare la Juve al termine della stagione, specialmente se arriveranno offerte importanti dal Bayern Monaco e dal Chelsea, che si è aggiunto alla lista.- Lo stato maggiore della Juve sa che l’ipotesi cessione va tenuta sempre in considerazione. Ma prima di attivare questo dossier pretende che dallo staff tecnico ci sia un lavoro diverso per provare a rivalutare Vlahovic. Sia sul campo che sul mercato perché questa versione del classe 2000 non può valere 90 milioni di euro, lo riporta calciomercato.com.