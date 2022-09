Quattro partite consecutive senza riuscire a tenere la porta inviolata, "missione" tanto cara ad Allegri", altrettante dalle quali la Juve non riesce a vincere: Fiorentina, PSG, Salernitana, Benfica, sette gol subiti. Non può essere una coincidenza, semmai la conseguenza di una confusione che coinvolge anche il reparto difensivo bianconero, anche orfano di due pilastri come Chiellini e de Ligt.Dal suo rientro dall'infortunio, Bonucci ha vissuto spesso un paradosso: compiere interventi decisivi, ma non riuscire a tenere insieme e compatto il reparto. Un reparto dove Bremer patisce il fisiologico inserimento in contesto nuovo, ancorché non chiaro dal punto di vista tattico. E in cui non c'è abbastanza fiducia sui centrali di riserva, Rugani e Gatti, che hanno fin qui giocato soltanto una partita a testa. Non può risolvere tutto Danilo, che ci mette volontà, ma che anch'egli ha lacune che andrebbero "curate" di squadra.Si arriva, naturalmente, ai numeri e ai moduli che ad Allegri piacciono poco. Difesa a tre o a quattro? Ne va di posizioni, compiti, affiatamento e affinità. Con la "complicità" del centrocampo: Paredes ha dato quello che mancava in fase di appoggio e circolazione della palla, ma ha forse tolto qualcosa in copertura? Domande difficili a cui rispondere, anche perché le continue assenze e la coperta corta sugli esterni, restituiscono una matassa molto intricata e difficile da sbrogliare.