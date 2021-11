D'altronde i gol nelle gambe non mancano o non dovrebbero mancare: Alvaro Morata, Paulo Dybala, Moise Kean son tutti giocatori che han sempre segnato e prima o poi torneranno a farlo. Anche i centrocampisti della Juve però non segnano o comunque lo fanno troppo poco, il fatto che la Juve ora abbia perso pure Federico Chiesa fino al nuovo anno e per almeno qualche giorno Weston McKennie complica ulteriormente le cose.gravemente insufficiente anche a causa della palla persa che poi si è trasformata nel gol di Duvan Zapata secondo tutta la stampa, protagonista di una delle migliori prestazioni stagionali di Allegri. Punti di vista, evidentemente. O difese d'ufficio come spesso accade, basti ricordare (senza andare troppo indietro) la definizione di “buona prestazione” anche per l'Alex Sandro di Stamford Bridge. Dice quello che deve dire, ma è nei fatti che la Juve deve cambiare marcia.. E il capocannoniere resta Leonardo Bonucci, a quota 3 (rigori) come Paulo Dybala. Poco, troppo poco.