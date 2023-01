Come racconta Tuttosport, piatta e con più bassi che alti, poi impennatasi verso l’alto prima dello sprofondo di Napoli e della parziale risalita di domenica sera contro l’Atalanta: è stata una traiettoria da montagne russe quella della Juventus nel girone d’andata, chiuso due giorni fa (al netto della penalizzazione). Una traiettoria in cui tra alti e bassi è comunque rintracciabile una tendenza a salire che fa pensare, assieme al ritorno dei campioni appena recuperati e di quelli in procinto di esserlo, a un’ulteriore crescita del rendimento bianconero nel girone di ritorno.