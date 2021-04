1









De Zerbi l'ha spronato, Traoré ha alzato il livello. Come fosse diretta conseguenza di quegli scontri un po' così, anche forzati. Hamed Junior, classe 2000, pure contro l'Inter ha dimostrato di che pasta sia fatto: la qualità è sempre stata altissima, però doveva trovare un pizzico di continuità per dimostrare di poter ambire ai livelli più alti. L'ha fatto? Ecco, saltuariamente. Ma ciò non vuol dire che i neroverdi prima e la Juventus poi non possano dargli fiducia. PREZZO VANTAGGIOSO - Sì, perché l'ex Empoli, ormai alla seconda stagione in Emilia può essere riscattato dal Sassuolo per "soli" 16 milioni di euro. L'operazione venne di fatto chiusa con l'aiuto della Juventus, che a sua volta potrà prendere il giocatore per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Non si sa ancora quale sia l'idea bianconera in questo caso, è possibile che si protragga una decisione e che si lasci maturare Traoré ancora per un anno, magari nuovamente con De Zerbi in panchina. In alternativa, Reggio-Torino non ha poi tutta questa distanza. A maggior ragione se l'assegno è meno pesante di alcune trattative...