Il direttore generale della Cremonese, Armenia, ha parlato a Cremona1 del prossimo impegno della squadra, all'Allianz Stadium con la Juve: "Come dimostrano le ultime partite non molliamo di un centimetro. Già dalla partita di domenica a Torino con la Juventus speriamo di ottenere un risultato importante come a Milano settimana scorsa. La classifica in questo momento è penalizzante, però mancano ancora quattro giornate e nel calcio può succedere di tutto".