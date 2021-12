Ai microfoni della Domenica Sportiva,ha analizzato la vittoria delcontro il Milan, che ha tra l'altro permesso all'Inter di laurearsi campione d'inverno con una giornata di anticipo. Che quella rossonera sia la squadra più in difficoltà del quartetto di testa, al momento, sembra evidente: “Ilha tanti problemi in questo periodo, specie in difesa. Oggi a centrocampo non hanno fatto bene, ma è la difesa in grandissima difficoltà. Hanno avuto qualche occasione conma il Napoli è stato più squadra”. Chissà che lanon debba fare la corsa proprio sui rossoneri...