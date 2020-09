Gli ultimi metri di una corsa a perdifiato, e di vincitori e vinti ancora non si vede l'ombra. Tra Luis Suarez ed Edin Dzeko vincerà il primo al traguardo, del resto non v'è certezza. O meglio: ce n'è una alla base, che rappresenta la volontà dei bianconeri di prendere un centravanti di peso e di livello, di voglia e ambizione. E che possa sposarsi al meglio con le caratteristiche di un attacco che ha già un re e un principe. Non serve un buffone di corte: serve un primo ufficiale che sappia fare il proprio mestiere. Cosa sappiamo, però, finora? Tanto, ma non abbastanza. Sappiamo che l'uruguaiano è in vantaggio sul bosniaco, che però va chiarita la questione passaporto e definita la buonuscita dal Barcellona. Edin? Vi raccontiamo tutto nella nostra gallery dedicata qui in basso.