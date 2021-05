4









Con la pesante sconfitta di ieri sera contro il Milan, la Juventus ha letteralmente preso il proprio destino e lo ha messo nelle mani delle altre squadre impegnate nella corsa alla Champions League: Atalanta, Napoli, Milan e Lazio. La squadra di Andrea Pirlo dovrà necessariamente vincere tutte le tre gare rimaste da qui alla fine della stagione e contemporaneamente sperare in un passo falso delle dirette concorrenti. Una situazione surreale, se si pensa da dove partiva la Juventus a inizio stagione: con il tricolore cucito nel petto. Il percorso, per la Vecchia Signora, è più che ostico e in mezzo, a decretare la fine definitiva del ciclo, potrebbe essere Antonio Conte che, è facile immaginare, non aspetta altro.



