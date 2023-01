La corsa all'Europa League è iniziata



Tutti insieme allo Stadium per tifare la Juve — JuventusFC (@juventusfc) January 5, 2023

Attraverso un post condiviso sui social, la Juventus ha reso note le modalità di acquisto per i tagliandi della sfida di Europa League contro il Nantes, in programma il prossimo 16 febbraio.'La corsa all'Europa League è cominciata. Tutti insieme allo Stadium per tifare la Juve'.