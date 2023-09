Non c'è solo la Juventus su Kephrém. Il francese del Nizza (passato in cima alla classifica con la vittoria sul Monaco) piace a molte big europee: come riportato da 90Min su di lui ci sono PSG, Liverpool, Bayern Monaco e Tottenham. Una folta concorrenza che non preoccupa i bianconeri, anche se Giuntoli e Manna dovranno lavorare di diplomazia e con anticipo per chiudere il colpo prima di tutti, come stanno facendo negli ultimi tempi.