Fuori dalla sede del Monza c'è la fine per Andrea, in gol anche oggi contro l'Udinese. Il contratto è stato rinnovato da poco fino al 2028, Galliani giura di non averne parlato con altri club ma la corsa a tre è già iniziata: il giocatore piace a Inter, Juve e Roma; tutte e tre le società hanno mandato osservatori per studiarlo da vicino. Più freddo, al momento, l'interesse del Milan.