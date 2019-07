, in cui raccoglie in un video tutti i migliori duo del passato recente dei bianconeri. Questa volta, va in scena una coppia a sorpresa: a servire palloni al bacio è un attaccante di razza come Alvaro, ma con qualità eccellenti palla al piede, e a colpire è Simone, che ha senza dubbio lasciato il segnato nella pur breve avventura con la maglia bianconera.