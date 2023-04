Come racconta Gazzetta,saranno i terminali offensivi della Juventus disegnata da Max per imbrigliare ancora una volta l’Inter (due vittorie su due in Serie A in questa stagione), Rabiot tornerà a essere il riferimento in mezzo al campo dopo aver scontato la squalifica col Verona, Kostic si candida per essere ancora una volta il protagonista dopo il doppio assist dell’andata e il gol al ritorno. Con il suo quartetto d’assi il tecnico bianconero proverà a scatenare tutto il potenziale della Juventus, puntando sulla voglia di segnare del primo, l’inventiva del secondo, gli strappi del terzo e i cross del quarto. Tutti per uno, uno per tutti per una serata da non dimenticare.