Lo spettro degli zero tituli. Titola così La Stampa in edicola oggi, che prepara la gara contro la Fiorentina, in scena questa sera all'Allianz Stadium alle 21. Una sfida determinante per questo finale di stagione, una sfida che può portare la Juve in finale di Coppa Italia e quindi a giocarsi l'ultimo titolo stagionale rimasto. Sul tema torna anche Tuttosport, che apre sottolineando come questa - in caso di mancata finale e vittoria della Coppa Italia - sarebbe la prima stagione dal 2011 senza un trofeo. Una novità a suo modo clamorosa in un ciclo incredibile e forse irripetibile.



LA GARA - Non è la Champions League, ma pesa, parecchio. "La Coppa Italia edizione 2021-22 per la Juventus è (diventata) un obiettivo di spropositata importanza giacché, diversamente dal solito - scrive Tuttosport - non è più l’eventuale contorno di piatti principali quali lo Scudetto. Bensì è lei stessa, la Coppa Italia, la portata principale. Unica". Sono sfumate Supercoppa italiana, Champions League e Campionato e con un quarto posto, minimo sindacale che non può far felici, ancora tutto in bilico la Coppa può dare un po' di respiro. Contro la Fiorentina non si può assolutamente fallire, a maggior ragione partendo dal vantaggio, minimo ma presente. Vincere per: smorzare le polemiche, attutire malumori e zittire critiche.



L'ULTIMA - Allegri è stato richiamato per rifondare, ma con la convinzione che qualcosa di buono, anche in ottica immediata e non solo futura, la si sarebbe fatta. E invece non è andata così. E anche la Coppa Italia diventa obiettivo imprescindibile. L'ultima Juve senza titoli fu di Gigi Delneri, stagione 2010-11: 7° posto in serie A, eliminazione alla fase ai gironi di Europa League ed eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia.