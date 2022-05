L'ultima uscita stagionale della Juve è finita tra mille polemiche, soprattutto per le squadre che lottano in ottica salvezza e che speravano nella vittoria dei bianconeri in quel di Marassi, contro un Genoa che ha prima raggiunto Madama a pochi minuti dal 90esimo, poi l'ha superata in pieno recupero per effetto del rigore trasformato da Criscito. Fortunatamente per il popolo juventino però, questa sconfitta non ha influito sul cammino della Vecchia Signora che, aveva già ottenuto la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Questo però, rischia di essere l'unico obiettivo raggiunto dalla Juve di tutti quelli prefissati a inizio stagione, con la Supercoppa Italia sfumata all'ultimo secondo e senza praticamente mai partecipare concretamente alla lotta per lo scudetto.



PIRLO MEGLIO DI MAX - Resta a disposizione dunque solo la Coppa Italia che, vedrà ancora una volta i nerazzurri opporsi alla squadra di Allegri nella finalissima dell'Olimpico in programma per l'11 maggio. Allegri che intanto, esce già sconfitto dal confronto con Andrea Pirlo, vittorioso di ben due trofei nella precedente annata. L'ex centrocampista di Milan e Juve infatti, aveva portato a casa sia la Coppa Italia che la Supercoppa, centrando inoltre la qualificazione alla massima competizione europea. Ecco perchè per l'allenatore livornese diventa più che imperativo conquistare questo trofeo, quantomeno per rendere meno amaro il passivo nella sfida contro il suo predecessore.