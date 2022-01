Statistica confermata per la Juve, che ieri sera ha conquistato il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia battendo la Sampdoria con un travolgente 4 a 1. Come ricorda il sito ufficiale del club, infatti, i bianconeri hanno superato gli ottavi della competizione in tutte le ultime sedici edizioni disputate. L'ultimo precedente sfavorevole risale al 2005: allora a interrompere il cammino della squadra nel torneo fu l'Atalanta.