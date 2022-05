Una Coppa Italia dai molteplici significati. L’ultima occasione, per due colonne come Chiellini e Dybala, capitano e vice capitano, per alzare un trofeo con la maglia bianconera addosso. L’ultima opportunità, per la Juve dell’Allegri 2.0, di alzare un trofeo stagionale e non interrompere la striscia vincente. Una competizione spesso snobbata che, però, Juventus e Inter non vogliono fallire. Nel frattempo, sui social la tifoseria juventina si confronta e discute sul peso di un’eventuale vittoria nel giudizio complessivo della stagione.



