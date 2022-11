Una delle notizie dalla lista dei convocati dellé il ritorno di Federico. L'ennesima certificazione che l'esterno bianconero é tornato e pronto per riprendersi anche la maglia azzurra.Dal punto di vista dei tifosi di Madama, però, la convocazione di Robertonon é stata presa nel migliore dei modi. Tra i più, che hanno commentato sui social, a regnare é il timore per le condizioni ancora non al meglio di Chiesa.