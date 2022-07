La Juventus ha scelto il preferito per il centrocampo, si tratterebbe di Leandrocentrocampista del Paris Saint Germain. I bianconeri come riporta SportMediaset vorrebbero sbloccare l'operazione e portarlo a Torino. Inizialmente era stato offerto ai parigini Moise Kean che però non è un profilo gradito, quindi ora si pensa all'inserimento di Adrien Rabiot.