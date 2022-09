Dal sito ufficiale dellaDopo un avvio su ritmi forsennati, con tante partite concentrate nel primo mese di stagione, i campionati si fermano per fare spazio agli impegni delle Nazionali, tra Nations League e amichevoli.Sono 14 i giocatori della Juventus che risponderanno alla chiamata delle loro selezioni:Argentina: Angel Di Maria e Leandro ParedesBrasile: Bremer e DaniloColombia: Juan CuadradoItalia: Leonardo Bonucci e Federico GattiItalia U21: Nicolò Fagioli e Fabio MirettiSerbia: Filip Kostić e Dušan VlahovićPolonia: Arkadiuszk Milik e Wojciech SzczęsnyUSA: Weston McKennieNATIONS LEAGUEImpegni ufficiali per le Nazionali maggiori europee. L'Italia di Bonucci e Gatti è attesa dalle sfide con l'Inghilterra, venerdì 23 settembre alle 20:45 a San Siro, e con l'Ungheria, lunedì 26 settembre alle 20:45 alla Puskás Aréna. Il 22 settembre alle 20:45 la Polonia di Milik e Szczęsny ospita allo stadio nazionale di Varsavia l'Olanda, capoclassifica nel girone, poi domenica 25 settembre fa visita al Galles, al Cardiff Stadium, sempre al medesimo orario. Kostić e Vlahović, con la loro Serbia, se la vedranno con Svezia e Norvegia. La prima sfida è fissata per sabato 24 settembre alle 20:45 allo stadio Rajko Mitić, la seconda martedì 27 settembre alle 20:45 all'Ullevaal Stadion di Oslo.LE AMICHEVOLITest per Argentina, Brasile, Colombia, Italia Under 21 e Stati Uniti. Partiamo dagli azzurrini: Fagioli e Miretti giovedì 22 settembre, alle 17:30, affronteranno l'Inghilterra. Secondo impegno fissato per lunedì 26 settembre (15:30) contro il Giappone. Anche per le altre Nazionali doppio appuntamento. L'Argentina di Di Maria e Paredes sabato 24 settembre alle 02:00 sfida, a Miami, l'Honduras, per poi vedersela il 28 settembre alla stessa ora con la Giamaica, stavolta a Whippany, nel New Jersey. Il Brasile di Danilo e Bremer, alla sua prima convocazione in Nazionale, giocherà invece in Europa. Venerdì 23 settembre alle 20:30 a Le Havre va in scena Brasile-Ghana, mentre il 27 settembre, allo stesso orario, a Parigi Brasile-Tunisia. Come l'Argentina, giocano in negli Stati Uniti Juan Cuadrado e la sua Colombia: prima domenica 25 settembre all'01:30 contro il Guatemala ad Harrison, in New Jersey, poi mercoledì 28 settembre alle 02:00 contro il Messico, a Santa Clara, in California. Sarà l'Europa, invece, il teatro dei match degli USA. Weston McKennie e compagni il 23 settembre alle 14:25 se la vedranno con il Giappone a Düsseldorf, in Germania, e il 27 settembre alle 20:00 con l'Arabia Saudita a Murcia, in Spagna.IL RIEPILOGO22 settembre 2022, 17:30 | Italia U21 - Inghilterra U21 (Fagioli e Miretti)22 settembre 2022, 20:45 | Polonia - Olanda (Milik e Szczęsny)23 settembre 2022, 14:25 | USA - Giappone (McKennie)23 settembre 2022, 20:30 | Brasile - Ghana (Bremer e Danilo)23 settembre 2022, 20:45 | Italia - Inghilterra (Bonucci e Gatti)24 settembre 2022, 02:00 | Argentina - Honduras (Di Maria e Paredes)24 settembre 2022, 20:45 | Serbia - Svezia (Kostić e Vlahović)25 settembre 2022, 01:30 | Colombia - Guatemala (Cuadrado)25 settembre 2022, 20:45 | Galles - Polonia (Milik e Szczęsny)26 settembre 2022, 15:30 | Italia U21 - Giappone (Fagioli e Miretti)26 settembre 2022, 20:45 | Ungheria - Italia (Bonucci e Gatti)27 settembre 2022, 20:00 | USA - Arabia Saudita (McKennie)27 settembre 2022, 20:30 | Brasile - Tunisia (Bremer e Danilo)27 settembre 2022, 20:45 | Norvegia - Serbia (Kostić e Vlahović)28 settembre 2022, 02:00 | Giamaica - Argentina (Di Maria e Paredes)28 settembre 2022, 02:00 | Colombia - Messico (Cuadrado)