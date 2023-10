nella gallery tutti gli impegni dei bianconeri in nazionale.

"L'obiettivo è mandare più giocatori possibili in Nazionale" aveva detto Massimiliano Allegri pochi giorni fa. Il tecnico è stato "accontentato" perché a differenza della prima sosta stagionale, la Continassa si svuoterà quasi del tutto in questa pausa nazionali. A disposizione del tecnico rimarranno solamente Perin, Pinsoglio, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Rugani e Cambiaso, oltre a Vlahovic che ha dovuto rinunciare alla Serbia per recuperare dai problemi di lombalgia e Alex Sandro, che come De Sciglio, è ancora fermo per infortunio.La Juve subito dopo la sosta avrà uno degli impegni più difficili della stagione, fuori casa contro il Milan. Una sfida, che così come i rossoneri, dovrà essere preparata in poco tempo. In attesa di capire cosa succederà con Federico Chiesa , che è a Coverciano ma dovrà essere nuovamente rivalutato,Particolare attenzione sui brasiliani e gli statunitensi, che saranno gli ultimi a rientrare alla Continassa.