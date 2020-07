Sarà proprio allo Stadium l’appunto con il destino. La Juventus si gioca i tre punti necessari per la vittoria del nono scudetto consecutivo tra le proprie mura di casa, domenica sera contro la Sampdoria. Manca l’ultimo sforzo, l’ultima vittoria per archiviare la questione scudetto, poi Sarri e la squadra potranno ricaricare le batterie per la Champions League. Stando a quanto riporta Rai Sport, è proprio lì che l’operato del tecnico toscano verrà valutato, quando il risultato delle singole partite saranno cruciali per il cammino europeo e anche per la sua panchina.