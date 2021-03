2









Non ci sarà riscatto. Non immediato. Sono giorni caldissimi per il futuro della Juventus e il primo nome sulla lista di chi traballa è quello di Alvaro Morata. Lo spagnolo è ancora un giocatore dell'Atletico Madrid: i bianconeri l'hanno preso in prestito rinnovabile per un altro anno. Ma Paratici, per riscattarlo, dovrà spendere subito 45 milioni o pagare altri 10 milioni per rinnovare il titolo temporaneo. Accadrà?



LE OPZIONI - La sensazione è che si procederà in questo modo: altri dieci milioni subito con la speranza di rinegoziare il prezzo finale. Non è scontato che arrivi la conferma per Morata, neanche del prestito: come racconta Gazzetta nell'edizione odierna, la possibilità che la Juve rinunci allo spagnolo esiste. Tutto è possibile e tutto si fa pressione per il centravanti. In gol con la Spagna, ma deve fare in fretta: il bianconero inizia a sfuggire.