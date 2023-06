Un settimo posto centrato nonostante la penalizzazione di dieci punti inflitta. Questa è lain questa stagione. Sfumate le maggiori coppe europee quali Champions League ed Europa League si dovrà per così dire "accontentare" della. Nella competizione però c'è già un esempio italiano: quello della Roma che la scorsa stagione ne è uscita vincitrice o quello della Fiorentina, arrivata sotto la Juve in classifica ma che domani si giocherà una finale.- C'è però uno scenario che incombe sulla Juventus, come una nube: quello della possibile esclusione dalle competizioni europee per una stagione. A tal riguardo, come riferisce Tuttosport, si pronuncerà Alexander Ceferin a breve. La Juve però deve 'accontentarsi' della Conference League, con la speranza di poterne prendere parte. Si pensi sempre che la Roma ha intascato circa 30 milioni dalla vittoria del trofeo.