A fine stagione la Juventus dovrà fare un piano preciso per il futuro. Programmare i prossimi anni e ripartire dai giovani come De Ligt e Chiesa. E la linea verde potrebbe essere adottata anche sul mercato: nel mirino di Paratici infatti c'è il terzino classe 2002 dello Sporting Lisbona Nuno Mendes, che ha una clausola di 60 milioni. Ma non c'è solo quella clausola da abbattere, perché secondo il Sun il giocatore piace anche a tre club inglesi: il Liverpool, il Manchester United, che lo aveva cercato già a gennaio, e il Leicester.