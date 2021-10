La Juventus dopo 8 giornate di Serie A si trova al 7° posto in classifica a quota 14 punti, con una differenza reti di +2. Il bottino dei gol segnati dalla Juve finora recita 12, così suddivise:Nessuno che per ora prevalga sugli altri. Una squadra che, orfana di Cristiano Ronaldo, sta mandando in gol diversi giocatori. E balza all'occhio la mancanza delle reti dei centrocampisti.