Dopo le prime tre giornate di campionato, la Juventus si trova nelle sabbie mobili di chi deve inseguire e iniziare subito a cambiare rotta per non rimanere invischiato in lotte che poco hanno a che vedere col blasone della squadra. Tutto ciò è frutto di un pareggio e due sconfitte, nelle quali i bianconeri hanno segnato complessivamente tre gol. Mediamente uno a partita, anche se la distribuzione non è stata uniforme: 2-2 con l'Udinese, 0-1 con l'Empoli (a secco dunque la banda Allegri) e ko 2-1 a Napoli.

Questi i 3 marcatori della Juve finora in Serie A:

JUAN CUADRADO

PAULO DYBALA

ALVARO MORATA



Cuadrado e Dybala a Udine, prima della rimonta friulana, e Morata a Napoli, prima del ribaltone partenopeo.