32 gol in 21 partite



Questo il bottino della Juventus finora in Serie A, corroborato dal 4-3 in rimonta all'Olimpico contro la Roma. Ma come sono distribuite queste 32 reti bianconere tra i giocatori della rosa di Allegri?



Ricordiamo che Paulo Dybala, con la perla da fuori area del momentaneo 1-1, si è issato in cima alla classifica marcatori interna alla Juve.



Classifica così composta:



DYBALA 6

MORATA 5

CUADRADO 4

BONUCCI 3

KEAN 3

LOCATELLI 3

CHIESA 2

MCKENNIE 2

BERNARDESCHI 1

DE LIGT 1

DE SCIGLIO 1

KULUSEVSKI 1