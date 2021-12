Un pareggio pesante - in negativo - quello dellasul campo del. La squadra di Massimiliano Allegri, per ammissione dello stesso tecnico, ha buttato via due punti preziosissimi per l'obiettivo Champions League e per la classifica, che ormai fatica davvero a reggere il confronto con quella delle ultime stagioni. Ad oggi, infatti, i bianconeri hanno otto punti in meno rispetto a dodici mesi fa, quando c'erain panchina, 14 rispetto all'erae addirittura 20 in meno dell'annata 2018-19, l'ultima diprima del suo ritorno a Torino nell'estate scorsa.