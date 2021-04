1









Da Sky Sport arrivano due dati che fotografano le difficoltà della Juventus. Innanzitutto quello sui punti totalizzati nel girone di ritorno: la classifica parziale vede i bianconeri quarti a quota 20, dietro a Inter, Napoli e Atalanta, ossia la principale candidata allo scudetto e le due nuove contendenti per la zona Champions (Milan permettendo, anch'esso in difficoltà). Con un asterisco: la Lazio sarebbe quinta a 18 punti, ma con una partita in meno disputata nel 2021 rispetto alla Juve (da recuperare proprio contro il Torino).



CHAMPIONS A RISCHIO - Una situazione che rispecchia perfettamente la situazione della classifica generale di questa Serie A: la squadra di Pirlo è quarta, ma se anche solo pareggiasse contro il Napoli mercoledì scivolerebbe al quinto posto. Uno scenario disastroso, che riporterebbe agli anni del post-Calciopoli, a quei settimi posti con Ferrara e Del Neri prima che partisse il ciclo vincente. PICCOLE INDIGESTE - L'altro dato è quello dei punti persi contro le squadre invischiate nella lotta per non retrocedere: addirittura 12! Francamente troppi per poter pensare in grande.