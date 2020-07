Analizzare la classifica del solo girone di ritorno dà una chiara visione di come sono andate le squadre da gennaio in poi, pre e post-covid. A guidare la graduatoria parziale c’è l’Atalanta a 35 punti in 14 partite, squadra che non sta risentendo minimamente di quella sindrome da blackout che caratterizza altre formazioni. Come per esempio la Juventus, che si trova a 29 punti, a pari merito con il Napoli. Un punto sotto Milan e Sassuolo, entrambe in netta crescita dopo il lockdown. Lazio e Inter scivolano giù, a 26 e 25. Ecco la classifica completa:



Atalanta 35

Juventus 29

Napoli 29

Milan 28

Sassuolo 28

Lazio 26

Inter 25

Roma 22

Bologna 20

Sampdoria 19

Fiorentina 18

Hellas Verona 18

Genoa 16

Lecce 14

Parma 12

Udinese 12

Cagliari 12

Torino 10

Brescia 7

SPAL 7