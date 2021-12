2012: 94 punti in 40 gare: 2,35 punti a giornata;

2013: 89 punti in 37 gare: 2,40;

2014: 95 punti in 37 gare: 2,56;

2015: 81 punti in 39 gare: 2,07;

2016: 100 punti in 38 gare: 2,63;

2017: 96 punti in 40 gare: 2,4;

2018: 101 punti in 38 gare: 2,65;

2019: 79 punti in 36 gare: 2,19;

2020: 65 punti in 34 gare: 1,91;

2021: 88 punti in 44 gare: 2.

Tempo di bilanci in casa, ma non solo. Ilè stato un anno che ha sorriso particolarmente a una squadra, ossia l', che ha vinto un campionato e a dicembre ha ingranato la quinta per concedere il bis. Nessuno ha fatto più punti dei neroazzurri nell'anno solare che si sta per chiudere. Ma la, in questa speciale classifica, a che punto è?L'Inter ha conquistatodi Serie A disputate nel 2021. Una media di 2,41 punti a gara. La squadra che le si avvicina di più è l', con 94 punti in 44 partite, media di 2,13. Appena sopra il, che con 91 punti in 44 giornate registra una media di 2,06 a match.- Ai piedi del podio, con 88 punti in 44 giornate di Serie A, c'è la. Precede di un punto il Milan (che però ha disputato 43 gare), +10 sulla, addirittura +21 sulla. Via via, tutte le altre.- Prendendo gli ultimi anni, il confronto interno alla Juventus è presto fatto.